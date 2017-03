Mann pågrepet for gullsmedran i Lillestrøm

Politiet fikk klokken 10.13 onsdag formiddag melding om at en utenlandsk mann med finlandshette hadde ranet gull- og urmakerforretningen Urmaker Jacobsen sentralt i Lillestrøm.

Mannen var bevæpnet med kniv og stakk av fra stedet til fots. Han fikk med seg flere klokker.

Ved 14-tiden opplyser Øst politidistrikt at politiet har pågrepet en mann mistenkt for ugjerningen etter at det ble søkt i Lillestrøm med både politipatruljer og politihelikopter.

– På bakgrunn av opplysninger i saken ble antatt gjerningsperson identifisert av lokalt politi, og pågrepet mistenkt for ranet, heter det i en pressemelding fra politiet.

Ifølge Romerikes Blad har forretningen også tidligere vært utsatt for ran og såkalt "sjokkbrekk".

