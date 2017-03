Lederen for støttegruppa: – Veldig, veldig lettet

– Dette var godt å høre. Nå er jeg veldig, veldig lettet, sier Røyneland til NTB.

Hun hadde på forhånd fryktet at terrordømte Anders Behring Breivik ville få medhold i at staten hadde brutt hans menneskerettigheter under soning, slik han fikk i tingretten.

– Det hadde vært utrolig vondt. Artikkel 3 begynner faktisk med en setning om at alle har rett til liv, sier Røyneland.

Hun er forberedt på at dommen kan bli anket.

– Men vi vet jo ikke om Høyesterett vil ta saken. Uansett vil jo det skje administrativt, slik at Breivik ikke får komme ut i offentligheten igjen. Jeg håper vi slipper å høre fra den mannen igjen på mange, mange år, sier hun.

(©NTB)