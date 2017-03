Justisministeren: – Fornøyd med medhold i Breivik-saken

– Vi er fornøyd med at vi har fått medhold, men understreker at dommen ikke er rettskraftig, sier justisministeren.

Amundsen sier videre at han "konstaterer at lagmannsretten har et annet syn enn tingretten i spørsmålet om krenking av menneskerettighetene under gjennomføringen av straffen".

– Det er kriminalomsorgens oppgave å fortløpende vurdere innsattes soningsforhold. Det vil de også gjøre i dette tilfellet, sier Amundsen.

Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet. Borgarting lagmannsrett avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.

(©NTB)