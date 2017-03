Jevn oppgang på Oslo Børs

Alle de mest omsatte selskapene har positive tall onsdag formiddag. Statoil topper som vanlig omsetningslisten og øker 1,2 prosent. Marine Harvest følger hakk i hæl og øker like mye. Norsk Hydro er opp 1,6 prosent og Orkla øker 1 prosent. Vinnerne er Golden Ocean Group med en vekst på 6 prosent og DNO som øker 2,1 prosent.

På de viktigste europeiske børsene var veksten mer markert enn i Oslo.

DAX 30 i Frankfurt økte med 1,2 prosent, FTSE 100 i London var opp 0,7 prosent, mens CAC 40 i Paris økte 1,2 prosent.

Oljeprisen er omtrent uendret fra tirsdag. Et fat nordsjøolje blir omsatt for 56,7 dollar på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje gikk for 54,1 dollar fatet.

(©NTB)