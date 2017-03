Jaktulykken i Troms: – De var ikke en del av et jaktlag

En 41 år gammel mann er siktet i saken. Han er avhørt og sitter i politiets varetekt. Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokken 19 tirsdag kveld.

Regionlensmann Andreas Nilsen sier til NTB de ser på hendelsen som en jaktulykke. Etter det iTromsø erfarer fant hendelsen sted i området rundt Stormoen, som ligger langs E6 sør for Storsteinnes. En 41 år gammel mann er siktet i saken. Han er avhørt og sitter i politiets varetekt.

– Han har forklart at han holdt våpenet, sier Nilsen som ikke ønsker å gi ytterligere informasjon om hva 41-åringen har forklart.

Til NRK sier Nilsen at de har god oversikt over hendelsesforløpet. De to involverte skal ifølge lensmannen kjenne hverandre og begge er fra Balsfjord kommune.

– Disse to var ikke en del av et jaktlag, eller lignende, sier Nilsen.

I løpet av onsdag vil en politijurist vurdere om den siktede 41-åringen skal framstilles for varetekt eller om han kan løslates. Rådmann i Balsfjord kommune, Ellen Beate Lundberg, sier til NRK kommunen vil ta hånd om dem som har behov for krisehjelp.

– Vi vil fortløpende gi bistand til familie og pårørende og håndtere saken slik vi gjør ved tragiske hendelser, sier rådmannen