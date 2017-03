Fellesforbundet med millionstøtte til de rødgrønne

– Dette skal bli den sterkeste og flotteste fagligpolitiske valgkampen i nyere tid, sa Støre i talen.

Han slo fast at en Ap-ledet regjering vil bekjempe arbeidsledighet, øke fagforeningsbidraget, reversere endringene i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser, gjeninnføre kollektiv søksmålsrett og bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Støre lovet også et løft for yrkesfagene, kamp mot frafall i skolen, strengere regulering av bemanningsbransjen og en mer aktiv næringspolitikk – med sterkt innslag av statlig eierskap.

Pengestøtte

Alle disse Støres løfter er viktige for LO og Fellesforbundet, som siden 2005 har gitt valgkampbidrag til de tre rødgrønne partiene. Senere onsdag ventes LOs største forbund i privat sektor å vedta å støtte Ap med 1,8 millioner kroner, SV med 250.000 kroner og Sp med 150.000.

I debatten etter Støres innledning flagget flere av Fellesforbundets delegater bekymring for en fallende organisasjonsgrad, som nå nærmer seg 50 prosent. Også Ap-lederen kjenner på en uro for dette.

Bekymret

– Vi ser en verden der høyrepopulismen er på frammarsj, også høyreekstremisme i en del land. Andelen arbeidende fattige er stor, vi ser innvandring uten integrering, voksende sosiale spenninger, et hardere samfunn og mindre fellesskap, sa Støre, som mener denne utviklingen har sammenheng med en svekket fagbevegelse.

– Fire år med Høyre og Frp har ikke brakt oss dit, men det er naivt å tro at det ikke kan skje. Husk at Haakon Lie reiste til USA for å bo der og studere amerikansk fagbevegelse. Nå er under 10 prosent av amerikanerne fagorganisert, sier Støre.

Han slo fast at Ap går til valg på det gamle slagordet «alle skal med».

– Vi skal ha trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, sa Ap-lederen, som også slo til lyd for en større kompetansereform for arbeidslivet, der fagbevegelsen omfavner og ser potensialet i ny teknologi.

