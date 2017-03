Barnevernstjeneste i Oppland får stryk av Fylkesmannen

Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med barnevernstjenesten. I tilsynet er sakene til 253 barn gjennomgått, og Fylkesmannen har kommet til at det er begått brudd på barnevernsloven og FNs barnekonvensjon i 89 prosent av sakene, fremgår det av en pressemelding fra Fylkesmannen.

– Vi ser svært alvorlig på det omfanget av svikt i barnevernstjenesten som her er avdekket. Vi har sett at det er store variasjoner mellom kommunene og har vært bekymret for om fylkesmennene har oversikt over tilstanden og risikoområdene i kommunene, sier direktoratets direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i en kommentar til NTB.

Hun understreker at det er viktig at det blir gjort grundige og ærlige gjennomganger, slik Fylkesmannen i Oppland har gjort i denne tilsynssaken.

– Vi ser at Nordre Land har tatt dette på alvor, og vi legger til grunn at dette følges tett opp med kortsiktige og langsiktige tiltak, sier hun.

Land barnevernstjeneste er et samarbeid mellom kommunene Nordre Land og Søndre Land, med Nordre Land som vertskommune.

Tilsyn viktig

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet mener at saken viser hvor viktig det er med tilsyn.

– En viktig funksjon for tilsynet er å fange opp svikt. Ved å avdekke eksisterende svikt, bidrar fylkesmennenes tilsyn til bedre tjenester i kommunen. Vi forutsetter at fylkesmannen følger opp kommunen, sier statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet i en kommentar til NTB.

Han legger til at det i år er bevilget 20 millioner kroner til nye kompetansetiltak i barnevernet.

– Fra i høst skal det blant annet etableres nasjonale opplæringstilbud om undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid. Det skal også etableres egne veiledningsteam som skal bistå kommuner med store utfordringer, sier Terning.

Tar funn på alvor

Fylkesmannen skriver at tilsynet viser at tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger, undersøkelser, til hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem.

Nordre Land skriver på sin hjemmeside at kommunene tar fylkesmannens funn på alvor.

– Fylkesmannens tilsyn har avdekket en god del mangler i hvordan vi jobber i den enkelte barnevernssak. Det fulle omfanget har jeg ikke vært kjent med tidligere, men tjenesten har meldt om store utfordringer, sier rådmann i Nordre Land, Jarle Snekkestad, i en kommentar til NTB.

Snekkestad sier at kommunen siden desember har jobbet på høygir med å forbedre tjenesten.