Børslokomotivene trakk hovedindeksen mot 700

Av hovedindeksens 20 største selskaper, var det bare to – Marine Harvest (-1,1) og Entra (-0,5) – som opplevde røde tall onsdag. Det aller største av dem, Statoil, var en sjelden gang henvist til andreplassen på omsetningslisten, men hadde en positiv kursutvikling på 1,2 prosent.

Norsk Hydro-aksjen var mest omsatt, og la på seg 3,2 prosent. DNB (+0,8), Marine Harvest og Telenor (+1) kompletterte topp fem onsdag ettermiddag.

REC Silicon ble dagens vinner, med en kursøkning på 7,5 prosent. John Fredriksen-dominerte Golden Ocean Group gjorde det bra også onsdag, med en kursøkning på 5 prosent. Seadrill, som ble straffet hardt etter dårlige nyheter tirsdag, hentet seg noe inn igjen, med en økning på 2,4 prosent.

På de viktigste europeiske børsene var veksten mer markert enn i Oslo. DAX 30 i Frankfurt økte med 1,8 prosent, FTSE 100 i London var opp 1,5 prosent, mens CAC 40 i Paris økte 2,1 prosent.

Oljeprisen er omtrent uendret fra tirsdag. Et fat nordsjøolje blir omsatt for 56,5 dollar på spotmarkedet, mens amerikansk lettolje gikk for 54 dollar fatet.

(©NTB)