Andenæs: – Breivik-dom har svakheter

Blant annet mener han at lagmannsretten ikke klargjør hvor grensen for menneskerettsbrudd under soning går.

– Retten har tatt for lett på den nedre grensen. Det blir for gunstig for staten, sier Andenæs til NTB.

Breivik saksøkte staten for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens (EMK) artikkel 3 om nedverdigende og uverdig behandling og artikkel 8 om rett til privatliv og korrespondanse, samt for manglende behandling av hans mentale sårbarhet. Men en enstemmig lagmannsrett avviser i sin dom at staten har brutt noen av disse bestemmelsene.

– Det er jo en velskrevet dom og en sterk dom, godt argumentert og veldig klar. Det er det ingen tvil om, sier Andenæs.

– Men bruken av artikkel 3, som er det sentrale, glir over i en norsk forvaltningsrettslig kontroll. Retten kontrollerer sakligheten av de tiltakene som er gjort, men menneskerettskonvensjonen krever mer, sier han.

– Når de så viser til forholdsmessighet, ser det ut som om de vurderer behovet for sikkerhetstiltak opp mot Breiviks person. Men det skal ikke være noen fri avveining mellom interesser som avgjør om staten bryter menneskerettighetene, mener jussprofessoren.

Breivik har allerede varslet at dommen blir anket. Andenæs mener dette er en sak som egner seg godt for Høyesterett.

– Det blir vanskelig for dem å ikke ta denne saken. Selv om det politisk sett er en vanskelig sak, må Høyesterett også ta slike saker, sier han.

