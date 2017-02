Uvær skaper trøbbel på veiene 

Det er tirsdag morgen kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda, opplyser Statens vegvesen til NRK tirsdag morgen.

– Og det er fare for at det kan bli helt stengt for små kjøretøy, sier trafikkoperatør Kjetil Larsen, som forklarer at årsaken er uvær og dårlig sikt.

Vegvesenet oppfordrer store kjøretøy til å bruke kjetting.

Flere veier ble natt til tirsdag helt steng, blant annet fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland – også det på grunn av uvær. Også på fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal kan det bli stengt på kort varsel.

Vegvesenet melder på Twitter at fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet i Hedmark og Oppland er stengt. Politiet i Hedmark opplyser på Twitter at det er en del vann på veiene i området Hamar og Ringsaker, og ber bilistene bære oppmerksomme på dette.

Trøbbel er det også på veiene i Buskerud og Telemark på grunn av kraftig regnvær, som har kommet som sludd eller våt snø i høyereliggende strøk.

I Akershus er fylkesvei 256 ved Knatten stengt på grunn av oversvømmelse.

