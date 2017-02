Thorvald Stoltenberg søker om fritak fra bystyret

Thorvald Stoltenberg ble valgt inn i bystyret i Oslo ved kommunevalget i 2015, til tross for at han sto oppført helt nederst på Aps liste, det vil si 65. plass. Men med 3.624 kumuleringer og 233 slengere ble han likevel valgt inn.

Dersom man er valgt til et kommunalt folkevalgt organ har i utgangspunktet plikt til å gjøre tjeneste i vervet gjennom hele valgperioden, men nå søker 85-åringen om fritak, skriver Aftenposten.

Avisen skriver at han i samråd med lege har søkt fritak fra vervene av hensyn til sin helsetilstand. Søknaden avgjøres formelt av bystyret.

Direktør for bystyrets forretningsutvalg, Lars Arne Ryssdal, sier vilkårene for fritak er oppfylt, og anbefaler at Stoltenberg gis fritak fra vervene som medlem av bystyret og medlem av byutviklingskomiteen for resten av valgperioden.

