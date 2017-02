Siktet etter drap i fengsel er varetektsfengslet

Ifølge kjennelsen fra i Ringerike tingrett blir to av ukene i full isolasjon, og for hele perioden gjelder brev- og medieforbud, melder NRK.

56-åringen ble flyttet fra Ringerike til Drammen fengsel etter drapet lørdag.

Politiadvokat Per Thomas Omholt sa mandag til NTB at bakgrunnen for å fengsle en mann som allerede sitter i fengsel, er at det ikke er hjemmel for inngripende tiltak under vanlig soning.

Omholt sier til NRK at de er godt i gang med etterforskningen og at de har ulike hypoteser til hva som er motivet.

Den drepte 58-åringen var dømt for overgrep mot mindreårige gutter gjentatte ganger og satt varetektsfengslet i påvente av at en ny sak mot ham skulle behandles i retten.

Den tiltalte 56-åringen soner en 17 og et halvt år lang dom for et overlagt drap i Oslo i 2014.

