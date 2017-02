Seadrill-aksjen kraftig ned på positiv børs

Det konkurstruede riggselskapet varslet tirsdag at det kan få trøbbel med å rekke fristen for å komme i havn med en restruktureringsplan, og at det trolig er nødvendig med store endringer i låneavtalene med bankene for å hente inn ny kapital. Det kom fram da selskapet redegjorde for nok en rapport med dårlige kvartalstall.

Derfra var det bare utforbakke til børsen stengte handelen tirsdag ettermiddag. Da hadde investorene kvittet seg med så mange Seadrill-aksjer at kursen hadde svekket seg hele 14,6 prosent. Selv om selskapet var langt nede på omsetningslisten målt i totalbeløp, var det på femteplass over dem som ble hyppigst solgt.

John Fredriksen var imidlertid både høyt og lavt tirsdag. Tørrlastrederiet Golden Ocean Group tronet øverst på vinnerlista med en kursøkning på 6,3 prosent, mens tankselskapet Frontline lå på tredjeplass etter en økning på 3,9 prosent.

Statoil (+0,5) var dagens mest omsatte, etterfulgt av Norsk Hydro (+1,7), Orkla (-0,3) og DNB (-0,4). Fredriksens sjømatselskap Marine Harvest (+0,3) var for øvrig tirsdagens femte mest omsatte.

Tendensen var svakt positiv også på de toneangivende børsene i Europa. DAX 30 i Frankfurt økte med 0,1 prosent, mens FTSE 100 i London og CAC 40 i Paris begge var opp 0,3 prosent.

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 55,8 dollar på spotmarkedet tirsdag ettermiddag, mens amerikansk lettolje gikk for 53,3 dollar – begge noen titalls cent ned fra mandag ettermiddag.

(©NTB)