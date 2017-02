Overgrepsdømt bestefar anker dommen

– Han tar dommen svært tungt. Han hevder at han er uskyldig. Tingretten har festet lit til det jenta sa, men har ikke hørt på noe av det han har sagt, sier mannens forsvarer, advokat Ivar Blikra, til NRK.

Bestefaren, som er i 60-årene, ble mandag dømt til fem og et halvt års fengsel for gjentatte overgrep mot barnebarnet fra jenta var sju år gammel. Det var jenta selv som gikk til politiet og fortalte om overgrep.

Bestefaren hennes nektet straffskyld da saken gikk for Søre Sunnmøre tingrett. Han anker alle forholdene han er dømt for inn for Frostating lagmannsrett, ifølge forsvareren. Mannen anker også utmålingen av erstatning og oppreisning på 4,2 millioner kroner.

