Nigeria-tiltalt benektet korrupsjon, men innrømmet tyveri

Da rettssaken mot Bjørn Stavrum startet tirsdag, svarte den nå pensjonerte orlogskapteinen i Forsvarets logistikkorganisasjon «nei» på skyldspørsmålet på de alvorligste tiltalepunktene knyttet til korrupsjon, underslag og økonomisk utroskap.

Men han innrømmet straffskyld for tyveri av propell og aksling og delvis straffskyld for tyveri av skipskrybber, skriver Dagbladet.

– Jeg er glad for å komme i gang, men det er ikke moro å ha havnet i denne situasjonen, sier Stavrum til avisen.

Alvorlig siktelse

Han er tiltalt av Økokrim for korrupsjon, underslag, økonomisk utroskap, tyveri og brudd på eksportloven i forbindelse med salget av sju utrangerte marinefartøyer til paramilitære i Vest-Afrika.

Økokrim mener Stavrum har korrupte forbindelser til det britiske selskapet CAS Global, som fungerte som mellommenn. "Forholdet ansees som grovt fordi han var offentlig tjenestemann og fordi handlingen har gitt betydelig økonomisk fordel", heter det i tiltalen.

Forsvaret hevdet lenge at de solgte båtene til et britisk selskap, men Stavrum er tiltalt for å ha forledet Utenriksdepartementet med denne informasjonen. Økokrim mener å kunne bevise at det var klart at båtene skulle til Nigeria da de ble eksportert.

Fem uker i retten

All eksport av våpen og militært utstyr til konfliktområder eller land der krig truer, krever lisens. Hadde Utenriksdepartementet visst at båtene skulle til Nigeria, ville det trolig ikke blitt gitt lisens til salg.

Stavrum har ikke vært interessert i å forklare seg for Økokrim, men har i en av de to høringene Stortinget arrangerte om saken, innrømmet feilvurderinger.

Det er satt av fem uker til saken, som også omfatter forhold knyttet til orlogskapteinens ansvar for avhending av langtidslagrede kystfort rundt om i Norge.

