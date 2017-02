Nedgang i bruk av lakselusmidler

– Det er positivt, men fremdeles er forbruket høyt, sier Elisabeth Wilmann, direktør i avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.

Siden 2009 har forbruket av lakselusmidler vært høyt, men i fjor gikk forbruket imidlertid kraftig ned. Dette skyldes at oppdretterne i større grad nå bekjemper lakselus med ikke-medikamentelle metoder.

– Resistenssituasjonen har vært alvorlig i flere år, med betydelig nedsatt følsomhet på de fleste midlene mot lakselus. Derfor er det positivt at oppdretterne etter flere år med stor satsing klarer å erstatte lakselusmidlene med nye medikamentfrie metoder, sier Wilmann.

Tallene fra Folkehelseinstituttet viser en nedgang for alle midler bortsett fra teflubenzuron. Det var færre behandlinger med teflubenzuron, men økningen skyldes at det ble brukt på større fisk og da må oppdretterne bruke større doser.

– Selv om reduksjonen er stor, er forbruket fremdeles høyt. Vi forventer at oppdretterne fortsetter utviklingen mot en mest mulig medikamentfri bekjempelse av lakselus. Imidlertid må de sørge for at de nye metodene ikke går utover fiskevelferden, sier Wilmann.

Mattilsynet gjennomfører nå en tilsynskampanje rettet mot oppdrettsnæringens bruk av legemidler. Målet er å sikre forsvarlig bruk av legemidler og gjøre aktørene bevisst på sitt ansvar for dette.

