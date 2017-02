Joshua Frenchs søster kritisk til medienes oppslag om benådning

På sin Facebook-side skriver hun at NRKs overskrift "Joshua French benådes" ga et sterkt inntrykk av at saken er løst og at han nærmest er på vei hjem. Flere andre medier viderebrakte uttalelsene Kongos justisminister ga til NRK, deriblant NTB.

– Dette stemmer ikke, og vi er fortsatt like bekymret for Joshuas situasjon og jobber fortsatt med å få til en løsning, skriver Hannah French.

– Joshua er fremdeles verken benådet, overført til Norge eller kommet ut av fengselet. Vi håper jo selvsagt det vil skje en dag, skriver moren Kari Hilde French på sin blogg.

Hannah French sier meldingen om at French vil bli benådet og satt fri i løpet av 2017, førte til gratulasjoner og stor pågang av journalister.

– Jeg er glad jeg har bygget et hardt skall hvor jeg ikke slipper disse følelsene til, men det er så mange rundt oss som nå virkelig trodde at Joshua var på vei hjem! Han er ikke det. Vi ønsker det, og håper det hver eneste dag, men vi kan ikke feire før han faktisk er en fri mann, skriver French, og sier hun mener NRK gikk langt over streken.

Nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord i NRK understreker overfor TV 2 at de i sin dekning av saken opplyste at det er en del prosedyrer som må på plass før president Joseph Kabila kan skrive under på en benådning.

– Overskriften det vises til er et faktisk sitat fra justisminister Alexis Thambwe Mwamba gitt til NRK, der han uttaler at president Joseph Kabila har gått med på å benåde Joshua French. Når de offisielle myndighetene kommer med en slik uttalelse, er det selvsagt dekning for å sitere dem på nettopp det, sier hun.

(©NTB)