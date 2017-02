Grande: – Transportplanen presenteres torsdag

– Jeg er meget godt fornøyd med den avtalen vi har kommet fram til, og jeg gleder meg veldig til at vi skal legge den fram på torsdag, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til VG.

Etter forhandlingsmøter på Stortinget mandag anførte samarbeidspartiene at en enighet på det nærmeste var klar. Tirsdag fulgte de opp med flere lekkasjer fra større samferdselsprosjekter i den tolvårige transportplanen som ifølge TV 2 har en total ramme på 928,7 milliarder kroner.

Hilste hjem

Statsminister Erna Solberg (H) sto selv for flere av lekkasjene.

– Hordaland blir en av vinnerne i Nasjonal transportplan, kunngjorde hun på hjemmebane i Bergen. Der fortalte hun at det blir ny E16 samt dobbeltspor på jernbanen mellom Arna og Stanghelle, men la til at prosjektet ikke blir fullfinansiert før i andre del av tolvårsperioden som innledes neste år.

Statsministeren kom også med nyheter om en ny ringvei øst mellom Arna og Vågsbotn, ny ferjefri E39 mellom Ådland og Svegatjørn samt om Sotrasambandet, som skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt.

Nord

Tidligere på dagen var statsministeren i Bodø, der hun kunne fortelle at byen får en ny flyplass til nærmere 5 milliarder kroner. Av denne summen kommer 2,4 milliarder i friske midler i NTP. Resten av finansieringen skal Avinor samt et eiendomsselskap stå for.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var i Tromsø, der han slo fast at E8 i Ramfjord er med i transportplanen. Staten skal ifølge Nordlys bidra med 1,45 milliarder kroner av totalsummen på 2,2 milliarder. Det ligger an til byggestart i neste stortingsperiode, og byggetiden er anslått til tre år.

E18

Også i Akershus ble det lekket godbiter fra transportplanen tirsdag. Ny E18 fra Lysaker til Drengsrud i Asker vil ifølge Budstikka være del av planen. Arbeidet skal starte innen 2023, men hele strekningen blir ferdig først etter 2030.

Østlandets Blad melder at ny E18 mellom Retvet og Vinterbro er planlagt i første planperiode. Den nye firefeltsveien gjennom Follo ble først foreslått bygd i 2024, men nå fremskyndes byggingen til å starte neste år.