Gammel smøreolje trolig årsak til lasteskipshavari på Jæren

Det viser inspeksjonen som Sjøfartsdirektoratet har utført. Direktoratet har gitt skipet ni pålegg som må utføres før skipet får tillatelse til å fortsette turen, melder NRK.

– Det er ganske sikkert smøreoljesystemet. Det har ikke vært rent. Det er forurenset smøreolje som gjør at det ikke har fungert, sier Lars Alvestad, avdelingsdirektør for fartøy og sjøfolk i Sjøfartsdirektoratet.

Han mener at smøreoljen burde vært skiftet før skipet forlot havnen, og at havariet kunne vært unngått hvis dette hadde blitt gjort. Skipet hadde ligget stille i opplag en stund før det ble tatt i bruk igjen med nytt mannskap om bord.

Torsdag i forrige uke ga direktoratets inspektører skipet åtte pålegg som måtte utføres før det gis tillatelse til å fortsette ferden. Tirsdag ble det gitt ytterligere ett pålegg.

– Det er grunn til å tro at fartøyet har hatt en grunnberøring. I den forbindelse er det gitt pålegg om at det skal foretas dykkerundersøkelse av skroget for å identifisere eventuelle skader, sier Alvestad.

Om en slik undersøkelse viser skader på skroget, må det i så fall repareres før avgang.

