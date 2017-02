Forsvarer kritiserer Aftenposten for identifisering av drept overgriper

Den avdøde 58-åringens advokat John Arild Aasen sier til NRK at hans klient hadde følt seg truet og trakassert i lang tid før drapet lørdag.

– Han forsøkte hele tiden å holde skjult hva han var dømt for. Det gikk bra veldig lenge, men så kom oppslaget i Aftenposten som identifiserte ham. Da ble trusselbildet skjerpet betraktelig, sier Aasen.

Mannen satt på enecelle en periode, noe som ifølge forsvareren gjorde at han følte bedret sikkerhet rundt seg en tid, men så skal situasjonen ha blitt forverret.

Aftenposten publiserte flere artikler om mannen i 2016. Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen sier avisen ville gå inn i saken fordi det var en pågående etterforskning med en siktelse mot den nå avdøde som omhandlet overgrep mot opptil 35 fornærmede.

– Vi gjorde en grundig vurdering om vi skulle identifisere ham. Det at han hadde begått overgrep, og var dømt for dette over en periode på nesten 30 år, ga saken et stort omfang, forteller nyhetsredaktøren.

Politiet mente det kunne være mange ofre der ute som ikke hadde meldt seg, og ved å identifisere mannen, kunne Aftenposten bidra til at flere sto fram.

Assisterende regiondirektør Erling Fæste i Kriminalomsorgen region sør at sikkerheten i Ringerike fengsel skal gjennomgås på nytt etter drapet.

