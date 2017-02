Ap vil utsette sak om statsborgerskap etter Listhaug-brev

Arbeiderpartiet har bedt om at komiteens frist for å avgi innstilling til Stortinget om saken, utsettes fra 14. mars til 1. april, mens partiet får tid til å vurdere saken, skriver Dagbladet.

Stortinget skal i løpet av våren avgjøre om UDI skal fratas retten til å tilbakekalle statsborgerskapet til personer som har løyet for å få opphold i Norge. Men i to brev til Stortinget har innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) advart mot forslaget.

– Lot seg rive med

– Jeg tror mange lot seg rive med av en enkeltsak som ble skjevt fremstilt i enkelte medier. Jeg vil oppfordre partiene på Stortinget til å tenke nøye gjennom hva de gjør, sier innvandringsministeren til Dagbladet.

Ifølge Listhaug kan forslaget, hvis det blir innført, trolig også føre til at det tar lenger tid å saksbehandle statsborgersaker.

– Det framstår noe uklart hva som anses å ikke være godt nok med dagens ordning, skriver Listhaug blant annet.

Ikke flertall

Aps innvandringspolitiske talsmann Stein Erik Lauvås åpner for at de kan gå med på andre alternativer enn domstolsbehandling.

– Det er ikke noe prinsipp for Ap at sakene på død og liv skal til domstolene. Vi står fast på at det er rettssikkerheten som er det viktige, og hvis det er andre metoder enn domstolsbehandling som kan gjøre at rettssikkerheten blir ivaretatt på en bedre måte enn i dag, vil vi vurdere det, sier Lauvås til Dagbladet.

Om Ap snur, er det ikke lenger flertall for forslaget om at alle saker om tilbakekall av statsborgerskap skal behandles i domstolene.

(©NTB)