Verger langer ut mot «hjerterå asylpolitikk» 

Vergene skriver til statsministeren og alle stortingsrepresentanter at asylpolitikken har ført til at dem som er på mottak er livredde, motløse og dypt deprimerte, skriver Dagsavisen. «I praksis er det nå så godt som umulig for dem som er over 16 år å få beskyttelse i Norge», skriver vergene, som er tydelige på at dette også påvirker dem som arbeider som verger, og at flere nå sier nei til oppdrag på grunn av den psykiske belastningen.

– Vi verger blir også traumatisert av all den smerten som blir påført barna. Erna Solberg oppfordret flere til å melde seg som verger. Så gir hun oss gjennom Listhaug så mange ødelagte barneskjebner at vi verger også blir ødelagt av det, sier Odd Erik Germundsson, som har vært verge siden 2003.

Statssekretær Torkil Åmland for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) holder fast ved at barn som har behov for beskyttelse, får opphold i Norge.

– Jeg har forståelse for at representanter og verger for enslige mindreårige kan oppleve barnas situasjon som vanskelig og belastende, sier han til avisen.

