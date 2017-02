Statsråder besøkte skredutsatte områder på Svalbard

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) er mandag på besøk i skredområdet i Longyearbyen, der de blant annet skal ha møter med sysselmannen og berørte i lokalbefolkningen. De startet dagen med ei befaring på rasstedet i Vei 228.

– Det gjør sterkt inntrykk å se de naturkreftene som har vært i sving, og jeg tenker umiddelbart på dem som ble rammet av dette, uttalte olje- og energiminister Terje Søviknes til Svalbardposten.

Søviknes er øverste leder for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Søndag gikk det et snøskred ved et hytteområde rett over fjorden fra Longyearbyen på Svalbard. Ingen personer ble tatt av dette skredet. Tirsdag ble 211innbyggere i 75 husstander evakuert etter et skred som rammet seks boliger i Vei 228. Opp mot 70 personer må nå finne seg et nytt sted å bo etter denne og skredkatastrofen i desember 2015 der to personer omkom.

– Storsamfunnet skal stille opp, sa Amundsen, som ikke kan si når eller hvordan staten skal bidra for å sikre tryggere bebyggelse for folk i Longyearbyen.

Tirsdag kveld og onsdag morgen gikk det ytterligere to skred inn på veien til kullgruva Gruve 7 utenfor Longyearbyen, men uten at personer ble rammet. Snøskredfaren blir fortsatt vurdert til faregrad 3, ifølge Varsom.no.

(©NTB)