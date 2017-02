Statsråder besøkte skredutsatte områder på Svalbard: – Det gjør inntrykk

– Det vi tar med oss herfra, er et klart og tydelig budskap fra befolkningen, lokalstyret og Sysselmannen om at man trenger hjelp i lokalsamfunnet fra storsamfunnet. Og regjeringen er opptatt av å levere trygghet i hverdagen til folk, så det skal vi få til også i denne saken, sier Søviknes til NTB.

Han sier varslingstjenesten, som denne gangen feilet, skal evalueres, og at det skal komme konkrete sikringstiltak ved Sukkertoppen.

– Ambisjonsnivået er at vi skal være i gang allerede denne sommeren her, slik at vi kan gå inn i en ny vinter med større trygghet for bebyggelsen. På lengre sikt er det å vurdere permanent fraflytting fra noe av bebyggelsen og få fortgang i ny boligbygging i Longyearbyen.

Men verken Søviknes eller Amundsen kunne konkretisere løftene om hjelp til bygging av nye boliger i tryggere områder på Svalbard. De hadde heller ikke med seg pengeløfter til dem som skal få hjelpe til å bygge nytt.

Overfor NRK viser Amundsen til at oppføring av nye boliger kan skje om et års tid.

– Gjør inntrykk

Søviknes forteller at det gjorde inntrykk å se ødeleggelsene som skredet medførte.

– Det å se at rekkehus har blitt flyttet femten meter, og at skredet har blåst gjennom leilighetene, gjør inntrykk, sier han.

Statsrådene fikk også møte beboere som var direkte berørt av raset og fikk høre hvordan de opplever hverdagen i et område som åpenbart er skredutsatt.

Under Svalbard-besøket hadde statsrådene også møter med Sysselmannen, lokalstyret og de ulike nødetatene som var involvert i redningsarbeidet.

Rasutsatt

Søndag gikk det et snøskred ved et hytteområde rett over fjorden fra Longyearbyen på Svalbard. Ingen personer ble tatt av dette skredet. Tirsdag ble 211 innbyggere i 75 husstander evakuert etter et skred som rammet seks boliger i Vei 228. Opptil 70 personer må finne seg et nytt sted å bo etter dette og skredkatastrofen i desember 2015 der to personer omkom.

Tirsdag kveld og onsdag morgen gikk det ytterligere to skred inn på veien til kullgruva Gruve 7 utenfor Longyearbyen, men uten at personer ble rammet.

Snøskredfaren blir fortsatt vurdert til faregrad 3, ifølge Varsom.no.

