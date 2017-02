Siste farvel med Kaci Kullmann Five

Høyres første kvinnelige partileder, tidligere statsråd og leder av Nobelkomiteen Kaci Kullmann Five døde søndag 19. februar, 65 år gammel.

Til tonene av Sergej Rachmaninovs mollstemte pianokonsert nr. 2 startet gravferdsseremonien mandag,ledet av prest og tidligere generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Aage Müller-Nilssen.

Blomstervell

Den enkle, hvite kisten var omkranset av et vell av blomster og kranser, fra blant annet kongehuset, regjeringen, Stortinget, Nobelkomiteen og en rekke organisasjoner som den avholdte tidligere Høyre-lederen hadde samarbeidet med.

Én etter én ankom medlemmer av regjering og Storting, tidligere og nåværende samfunnstopper og slekt, venner og familie Lommedalen kirke. Blant dem var stortingspresident Olemic Thommesen, statsminister Erna Solberg og fungerendeleder av Nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen som alle skulle holde minnetaler over Kaci Kullmann Five.

Også partifellene og regjeringsmedlemmene Jan Tore Sanner, Vidar Helgesen, Ine Eriksen Søreide og Torbjørn Røe Isaksen var til stede. Det var også Høyre-nestor og Kullmann Fives forgjenger, Kåre Willoch.

– Mistet et medmenneske

Til NTB sier Willoch at han først og fremst vil minnes Kaci Kullmann Five som et varmt og godt menneske og en fremragende politiker.

– Vi samarbeidet mye, og det var alltid veldig oppløftende. Vi har mistet et medmenneske med stor innsikt, sier han.

Fra samarbeidspartiet Frp deltok finansminister Siv Jensen. Også tidligere partileder Carl I. Hagen var tydelig rørt da han ankom Lommedalen kirke.

– Jeg husker godt da Kaci stilte i møte i finanskomiteen på 1980-tallet med sin lille datter. Hun var den første som gjorde noe slikt. Det er vanskelig å finne noen som vil si noe negativt om Kaci, sier Hagen til NTB.

Høyres første

Saklig, samvittighetsfull og vennlig er ord som ofte blir brukt omKaci Kullmann Five. Hun ble Høyres første kvinnelige partileder i 1991, men hadde markert seg i politikken siden 1970-tallet, blant annet som leder av Unge Høyre, også i ungdomspartiet var hun den første kvinnelige lederen.

I 1993 kunngjorde hun at hun ville gi seg som partileder, noe hun gjorde året etter.

I 2014 ble Kullmann Five diagnostisert med brystkreft. Etter cellegift, operasjon og stråling var hun ferdigbehandlet i desember samme år. Året etter overtok hun som leder for Nobelkomiteen.

(©NTB)