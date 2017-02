Nekter innsyn i redegjørelse om nødnett-glipp

Flere medier, blant dem NRK og NTB, har fått avslag på en begjæring om innsyn i redegjørelsen, som er sendt justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Hensynet til at Politiets sikkerhetstjeneste har åpnet etterforskning av saken og at Nasjonal sikkerhetsmyndighet har åpnet tilsyn, taler mer for å unnta redegjørelsen offentligheten på nåværende tidspunkt, enn for å gi innsyn i redegjørelsen, skriver Direktoratet for nødkommunikasjon i svaret.

– Meroffentlighet vil bli vurdert på nytt når etterforskning er avsluttet, heter det videre.

Amundsen mottok redegjørelsen 13. februar. Han har varslet en gjennomgang av måten nødnettet er organisert på.

– Det kan hende vi har gått for langt i å bruke private leverandører og i hvert fall for lange leverandørkjeder. Vi må i hvert fall være veldig tydelig på at outsourcing til utlandet ikke er akseptabelt, sa Amundsen til NTB tidligere denne måneden.

