Nær enighet om ny transportplan

– Slik jeg ser det, er mange viktige brikker på plass. Vi håper at vi snarlig kommer i mål, sa Venstres Abid Raja da han var på vei inn til møtet som startet rundt klokken 16.

– Det er snakk om justeringer nå, ikke store endringer, tilføyde KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Stortingsgruppene til de fire samarbeidspartiene på borgerlig side ble orientert om framdriften i forhandlingene tidligere på dagen. Verken Grøvan eller Raja kunne si når en eventuell enighet vil bli presentert.

– Vi har med oss nye innspill fra disse møtene, som vi nå skal diskutere videre, sier Raja til NTB.

Innspurt

Det skal gå mot innspurt i forhandlingene, ifølgeBergens Tidende,som først omtalte saken mandag. Siden slutten av fjoråret har regjeringspartiene og Venstre og KrF hatt samtaler om hvilke prioriteringer som skal gjøres i Nasjonal transportplan (NTB) for perioden 2018–2029.

Samferdselsministeren har tidligere varslet at NTP vil bli lagt fram før påske. På spørsmål om en avtale kan bli lagt fram allerede mandag, svarte han følgende på vei inn til møtet:

– Det får vi komme tilbake til.

Solvik-Olsen ville ikke si hva slags tilbakemeldinger han har fått fra sin egen stortingsgruppe. Også Høyres Nikolai Astrup var ordknapp ved møtestart.

– Det er gode samtaler med alle fire partier, sa han.

Flere spørsmål

Alle temaer innenfor NTP skal ha blitt diskutert på gruppemøtene – altså både den totale pengebruken, hvilke samferdselsprosjekter som prioriteres, hvilken rekkefølge de kommer i og fordelingen mellom landsdeler og fylker.

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier NTP-forhandlingene er sammensatte. Politikerne skal bli enige om hvor mye som skal gå til vei i forhold til kollektivtransport og jernbane samt finne en god fordeling på bevilgninger mellom by og distrikt. Finansiering er opplagt også et tema, som kjent er omfanget av bompenger et ømt punkt for Frp.

370 ønsker og innspill

Grunnlagsdokumentet for ny NTP var på høring fra 29. februar til 1. juli i fjor.Fylkeskommuner, interessegrupper, næringsliv og andre ble invitert til å komme med innspill og ønsker under arbeidet med ny NTP. I tillegg ble "folk flest" oppfordret til å sende inn ønsker og andre innspill på Facebook. Rundt 370 innspill og ønskerfra hele landet blitt spilt inn til Samferdselsdepartementet i den formelle høringsrunden.

Det er knyttet spenning til hvilken ramme for pengebruk regjeringen vil legge seg på. I fagetatenes forslag til NTP i fjor ble det lagt fram alternativer som spente fra 574 milliarder kroner til 932 milliarder kroner. En høyest mulig ramme gir størst mulighet til å få flest mulig lokale prosjekter gjennom.

Nasjonal transportplan er en plan som gjelder i tolv år for transport i Norge. Planen revideres hvert fjerde år.

(©NTB)