Melding om benådning av Joshua French vekker forsiktig håp

Kongos president har gått med på å benåde Joshua French i løpet av 2017, sier justisminister Alexis Thambwe Mwamba, til NRK.

– Joshua French kommer til å bli satt fri, sier Mwamba, som opplyser at løslatelsen kan komme i løpet av alt fra en uke til noen måneder – og han garanterer at det vil skje i løpet av 2017.

Mwamba sier det fortsatt er en del prosedyrer som må på plass før president Joseph Kabila kan skrive under en benådning. Ifølge NRK blir French benådet av hensyn til moren. Det er ikke snakk om soningsoverføring til Norge.

Moren, Kari Hilde French, sier til VG at hun ikke har hørt noe om at sønnen benådes.

Brende: Ikke løst før han er ute

I en Twitter-melding fastslår utenriksminister Børge Brende at det er kommet "positive signaler" fra Kongos justisminister, men at UD fortsetter arbeidet og at han ikke tar noe for gitt.

– Dette er en krevende sak, som ikke er løst før Joshua French er ute av Kongo, skriver han.

Heller ikke Frenchs advokat, Hans Marius Graasvold, vil feire på forskudd. Hanhar ikke snakket med French om saken og sier til Nettavisen at han venter med å sprette champagnen.

– Den runden har vi hatt så mange ganger at jeg er der at vi rett og slett får vente og se, sier Graasvold.

Dømt til døden

French, som snart har sonet åtte år i kongolesisk fengsel, er dømt til døden og til fengsel på livstid i Kongo. French og kameraten Tjostolv Moland var i Kongo da deres sjåfør Abedi Kasongo ble drept 5. mai 2009. Begge ble pågrepet, mistenkt for drapet. Begge nektet straffskyld.

Den militære ankedomstolen i Kisangani dømte i 2010 beggetil døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund. Bare Moland ble dømt for selve drapet. Nordmennene anket ikke dødsdommen, i håp om å få fortgang i soningsoverføring til Norge.

I august 2013 ble Moland funnet død på cellen de to delte i militærfengselet Ndolo i hovedstaden Kinshasa. I 2014 ble French dømt til livstid for overlagt drap på Moland.

Gitt opp flere ganger

Joshua French har slitt med store helseproblemer i tiden han har sittet fengslet. Kari Hilde French har i store deler av de åtte årene bodd i Kongo for å støtte sin sønn.

Hun har flere ganger gitt opp håpet om å få Joshua French hjem.

– Jeg tør ikke håpe lenger. Det har vært så mange skuffelser, så mange ganger der vi har trodd at vi var nær en løsning før døren har blitt stengt på nytt. Nå orker jeg ikke flere skuffelser. Smerten blir for stor. Nå innstiller jeg meg på at jeg og Joshua må bli her i Kongo hvis det ikke skjer et mirakel, sa Kari Hilde French til VG i april i fjor.

Ifølge moren har de flere ganger vært svært nær en løsning for å få sønnen til tilbake til Norge, men at hun hadde begynt å gi opp håpet. Med uttalelsen fraKongos justisminister er det kommet et nytt håp.

Avtale

Norske myndigheter har lenge arbeidet for å få French enten benådet eller overført til soning i Norge.

Forrige uke skrev VG at bare underskriften mangler i en avtale om soningsoverføring som norske og kongolesiske myndigheter har forhandlet fram. Avtalen skal ha vært nærmest klar høsten 2015, men er ikke formelt signert. Årsaken til at saken ennå ikke er løst, fremstår som en gåte for norske myndigheter, skrev avisen.

Utenriksdepartementet (UD) vil foreløpig ikke kommentere de nye opplysningene om at Joshua French vil bli benådet.