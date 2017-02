Drapssiktet 56-åring fremstilles for fengsling tirsdag

– Vi vil trolig be om fire ukers fengsling, hvorav to uker i full isolasjon, sier politiadvokat Per Thomas Omholt til NTB.

56-åringen ble flyttet fra Ringerike til Drammen fengsel etter drapet lørdag.

Omholt forklarer at bakgrunnen for fengslingen av en mann som allerede sitter i fengsel, er at det ikke er hjemmel for inngripende tiltak under vanlig soning. Politiadvokaten vil ikke si noe om hendelsesforløpet og drapsvåpenet. Ifølge VG skal det ha blitt brukt et stikkvåpen under drapet l lørdag ettermiddag.

–Men politiet har god oversikt over hva som skjedde. Nå gjenstår flere avhør av vitner. Den siktede har ikke villet la seg avhøre om drapet foreløpig, men advokaten hans har så langt ikke vært tilgjengelig, sier Omholt.

Ville ikke snakke

Den drapssiktede er kjent for at han ikke vil snakke med politiet.

–Vi håper han vil la seg avhøre, sier politiadvokaten.

Den drapsmistenkte 56-åringen soner for tiden en 17 og et halvt år lang dom i Ringerike fengsel for overlagt drap på Izet Duraku i lokalene til Oppsal vaktmestersentral i Oslo 25. november 2014. Han ventet på politiet etter drapet og tilsto straks overlagt drap da han ble pågrepet. I retten opprettholdt han tilståelsen og har siden ikke sagt et ord til politiet om drapet.

Drapsoffer dømt for overgrep

Den drepte 58-åringen var dømt for overgrep mot mindreårige gutter gjentatte ganger.

Ringerike fengsel er et høysikkerhetsfengsel der alle innsatte er menn. Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte, og ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.

(©NTB)