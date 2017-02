Brende: Ikke løst før French er ute av Kongo

I en Twitter-melding fastslår utenriksministeren at det er kommet "positive signaler" fra Kongos justisminister. Men han framholder at UD fortsetter arbeidet, og han antyder at han ikke tar noen ting for gitt.

– Dette er en krevende sak, som ikke er løst før Joshua French er ute av Kongo, skriver han.

Tidligere mandag opplyste Kongos justisminister at French vil bli benådet i løpet av 2017.

UD skriver i en pressemelding at det har vært framgang i saken det siste året.

– Men det at denne saken allerede har trukket ut i over sju år, viser at det ikke finnes enkle løsninger. Det er kongolesiske myndigheter som sitter med nøkkelen, sier UDs pressetalsperson Guri Solberg.

UD har i flere år jobbet aktivt og langs flere ulike spor for å finne en løsning som gjør at French kan komme hjem til Norge, skriver Solberg.

