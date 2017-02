Børsen åpner handleuken så vidt i pluss

Indeksen spratt opp over 690 poeng etter åpning, men falt raskt tilbake, og klokken 10 var den litt over fredagens sluttnivå.

Storebrand er nest mest omsatt og dagens vinner med en økning i kursen på 3,3 prosent. Statoil topper omsetningslisten og er opp 0,3 prosent. Norsk Hydro øker 1,1 prosent

Taperne er Aker BP som faller 1,1 prosent, og oppdrettsselskapet Bakkafrost som må tåle et fall på 3,7 prosent.

Tendensen er svakt positiv på de toneangivende børsene i Europa. DAX 30 i Frankfurt øker med 0,2 prosent,FTSE 100 i London er opp 0,4 prosent, mens CAC 40 i Paris står på stedet hvil.

Et fat nordsjøolje omsettes for 56,6 dollar på spotmarkedet mandag formiddag, en oppgang på rundt en halv dollar siden fredag. Amerikansk lettolje gikk for 54,4 dollar fatet.

(©NTB)