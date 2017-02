42-åring trakk anke i menneskehandelsak

Rettssaken mot to tiltalte menn og to kvinner fra Bulgaria ble ført i Glåmdal tingrett på Eidsvoll i ni uker i fjor høst. Politiet mener de har drevet omfattende menneskehandel og prostitusjon i Oslo i flere år, og at basen for virksomheten var en restaurant på et lite tettsted i Hedmark. Til sammen fire kvinner var fornærmet i saken.

Tingretten mente at en 39 år gammel kvinne hadde hatt en sentral rolle i virksomheten og dømte henne til sju års fengsel.En 45 år gammel kvinne ble dømt til fengsel i seks år og seks måneder, mens en 51 år gammel mann fikk fem og et halvt års fengsel.

Både de to kvinnene og den 51 år gamle mannen ble alle dømt etter paragraf 60a for tre tilfeller av grov menneskehandel som ledd i virksomheten til en kriminell gruppe.

Er i Bulgaria

En 42 år gammel mann ble dømt to års fengsel for medvirkning til to tilfeller av menneskehandel, der ett av tilfellene ble ansett som grovt og som ledd i aktiviteten til en kriminell gruppe.

Mannen mener dommen på to års fengsel var for streng, og at han burde vært tiltalt for hallikvirksomhet og ikke menneskehandel.Mandag ble det klart at 42-åringen har trukket anken, melderNRK.

– Han er i Bulgaria og ville ikke komme tilbake til Norge. Han fant da ut at det var bedre å trekke anken enn å prosedere kun på straffeutmålingen, sier hans forsvarer Tom-Daniel Karlstad.

Ti uker

Bortsett fra 42-åringen ble alle dømt til å betale høye beløp i oppreisningserstatning og erstatning til de utnyttede kvinnene. En av dem ble tilkjent over 3 millioner kroner.

Alle de tiltalte er forbundet gjennom slektskap og samboerskap. Ingen av dem erkjente straffskyld for noen av forholdene i tiltalen. Alle anket dommene til lagmannsretten.

Det er satt av ti uker til rettssaken i Eidsivating lagmannsrett på Hamar.

