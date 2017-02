Tiltalte litauere nekter for øksedrap i Stjørdal 

Ribokas ble funnet død på en bålplass i et skogholt i Lånke i Stjørdal 9. juli i fjor. Under en nattlig fest med rikelige mengder alkohol oppsto en slåsskamp. Ifølge tiltalen ble 23-åringen liggende på magen på en benk før han ble tildelt flere hogg i nakken og bakhodet med en øks. '

Ribokas var død da politiet kom til stedet ved 4.30-tiden om natta. Fire litauiske menn ble pågrepet og siktet, men to litauere ble løslatt og sjekket ut av saken. Etter til sammen 170 timer med avhør, har ingen erkjent å ha drept 23-åringen.

I tiltalen som ble tatt ut 31. januar i år pekes en 29-åring ut som øksedrapsmannen. Han er tiltalt for forsettlig drap. En 33-åring er tiltalt for medvirkning. Han skal ha hentet øksa og unnlatt å stanse den grove volden.

– Vi har ingen tilståelse i den forstand at noen har forklart seg slik at hendelsesforløpet er klart. Dermed blir kriminaltekniske bevis viktige i saken, sier statsadvokat Jarle Wikdal til NTB. Han er aktor i den to uker lange rettssaken som starter i Inntøndelag tingrett tirsdag.

Ifølge Stjørdalen Blad er det blodsporanalysen fra Kripos som viser at den tiltalte 29-åringen var mest aktiv og sto nærmest daAlgimantas Ribokas ble tildelt de dødelige slagene.

