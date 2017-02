Tidligere kommuneoverlege får ikke anke voldsdom

– Denne avgjørelsen kommer til å bli anket videre til høyesterett, sier hans forsvarer, advokat Anne Elisabeth Kroken, til Stavanger Aftenblad.

Mannen ble i Stavanger tingrett dømt for å ha slått en annen mann i ansiktet med knyttet hånd på en Halloween-fest på utestedet Hall Toll i Stavanger i november 2015. Fornærmede ble påført omfattende skader.

I desember i fjor ble mannen i 40-årene dømt til 15 måneders fengsel og til å betale 75.000 kroner i oppreisning.

Han har hele tiden nektet for at han har slått, og i tingretten forklarte han at han sto lent over den skadde mannen nettopp fordi han som lege ville se til ham.

Den tidligere kommunelegen anket derfor både saksbehandlingen, bevisbedømmelsen og straffeutmålingen til lagmannsretten, som bare tok saksomkostningene til følge.

I lagmannsrettens beslutning pekes det blant annet på at lagmannsretten kan nekte en anke fremmet, helt eller delvis, dersom det anses som klart at anken ikke vil føre fram.

