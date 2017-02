Over 100 høringssvar i ulvesaken

Ifølge Klima- og miljødepartementet er det hovedsakelig privatpersoner som har sagt sin mening om saken, skriver NRK.

Onsdag sendte Klima- og miljødepartementet et forslag om å endre naturmangfoldsloven ut på høring. Her foreslås det å inkludere en tekst fra Bernkonvensjonen for å gi utvidet adgang til lisensfelling av et begrenset antall ulv – også der det ikke er skadepotensial.

Saken skapte store reaksjoner, også på grunn av den korte høringsfristen. Den går ut i morgen. Leder i World Wide Fund for Nature Norge (WWF) Nina Jensen har truet med å ta regjeringen til retten dersom forslaget fører til økt ulvejakt.

