NHO frykter at dårlig veiledning svekker yrkesfagene

Mange tiendeklassinger bruker vinterferien til en siste vurdering av hva de skal søke som videregående opplæring fra høsten. Ifølge NHOs kompetansebarometer 2016 melder seks av ti medlemsbedrifter at de har behov for fagarbeidere. NHO mener karriereveiledningen i dag er for dårlig og for fragmentert, noe som spesielt går ut over rekrutteringen til yrkesfag.

– Noe veiledning skjer på skolen, noe skjer i NAV-regi. NHO ønsker en nasjonal plan for å sikre at alle får samme kvalitet på veiledningen. Der ber vi regjeringen vurdere en egen utdanning i karriereveiledning, med erfaring og kompetanse fra regionalt arbeidsliv som en forutsetning, sier Kristina Jullum Hagen, NHO-direktør for arbeidsliv og kompetanse, som tror også frafallstallene vil ha godt av en profesjonell ordning.

63 prosent av Finnmarks elever valgte yrkesfag i fjor. I Oslo var tallet 23 prosent.

– Forskjellene kan ha en sammenheng med mulighetene der folk bor, men Oslo-tallene reflekterer ikke det faktiske behovet, sier Hagen.

Støtte fra Elevorganisasjonen

Elevorganisasjonen stiller seg bak satsingen på veiledning.

– I dag er det ingen formelle krav til karriereveiledere. Vi ønsker at veilederne skal ha studiepoeng innenfor det de gjør, samt ha sosialpedagogisk kompetanse. Det er viktig å vite hvordan man snakker til elevene om deres muligheter på en god måte, sierleder SylviaLind.

I en undersøkelse for Veidekke svarer 30 prosent av de spurte 15-åringene at de føler et press til å velge studiespesialisering. Elevorganisasjonen mener utfordringen er sammensatt

– Foreldrenes bakgrunn, lite praktisk undervisning tidligere i skoleløpet, og frykt for å ikke få læringsplass er noen faktorer som trekker elevene unna, påpeker hun.

Kunnskapsministeren: – Se mulighetene!

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)setter pris på engasjementet.

– Vi vil at alle skal få hjelp til å ta gode valg gjennom hele utdannings- og karriereløpet. I 2015 satte vi derfor ned et utvalg for å utrede et sammenhengende system for karriereveiledning. Utvalget hadde mange gode anbefalinger, og vi arbeider nå med hvordan vi skal følge dem opp, sier Røe Isaksen, som uttaler seg på generelt grunnlag. Han møter NHO i mars.

Statsråden ber tiendeklassingene om å ta et reflektert valg ved månedsskiftet:

– Yrkesfagene gir spennende muligheter som jeg tror at mange ungdommer ikke er klar over. I tillegg vet vi at Norge vil ha stort behov for fagarbeidere fremover. Velg etter interesse og hjerte, men sett deg ordentlig inn i de ulike mulighetene før du tar et valg!

(©NTB)