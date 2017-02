Ingen ble tatt av snøskredet nær Longyearbyen

Det ble satt i gang full utrykning til Hjorthamn da skredet gikk nedenfor Hiortfjellet. Sysselmannen opplyser at skredområdet er gjennomsøkt av personell fra Sysselmannen og Longyearbyen Røde Kors og med helikopter.

– Søket er nå avsluttet og det er ingenting som tyder på at noen et tatt av skredet, opplyser, sysselmann Kjerstin Askholt i en pressemelding.

Askholt sier til VG atRøde Kors og nødetatene reiser videre til et annet snøras som nettopp gikk i området. Her er de imidlertid sikre på at det ikke befinner seg folk.

– Der vet vi at det ikke er noen. Han som løste det ut med snøscooter, meldte selv ifra til oss, så her drar vi ut for å lære, sier Askholt og legger til at det er stor skredfare i området.