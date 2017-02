Drapssiktet fange kan bli ført tilbake til Ringerike fengsel

Avgjørelsen tas mandag formiddag, opplyser politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

– Under henvisning til gårsdagens pressemelding fra politidistrikt Sør-Øst vedrørende etterforskningen i Ringerikefengsel, kan politiet melde om at det fortsatt pågår en bred etterforskning, både av teknisk og taktisk art. Av hensyn til denne etterforskningen har ikke politiet ytterligere kommentarer nå, skriver han i en pressemelding.

Den drapssiktede fangen soner en dom på 17 og et halvt års fengsel for å ha drept en 58 år gammel vaktmester på Oppsal i 2014. Dette drapet omtales som en ren likvidering.

56-åringen er kjørt til Drammen fengsel inntil videre.

– Han har forklart at saken har en forhistorie. Jeg finner det ikke riktig å gå inn på hva det innebærer før han har forklart seg for politiet, sier mannens forsvarer, advokat Marius Ihlebæk.

Lørdag klokken 13.14 fikk politiet i Nordre Buskerud melding om at en fange ble angrepet av en annen innsatt i Ringerike fengsel. Kort tid etter ble det klart at mannen som ble angrepet, var død.

Både siktede og avdøde var begge norske statsborgere.

Skal finne ut hva som sviktet

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) sier til Aftenposten at han ser svært alvorlig på saken, og har bestilt en umiddelbar rapport fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

– Vi skal gjennomgå hva som har sviktet og hvorfor. Den første rapporten vil bli etterfulgt av en grundigere rapport. Vi må sette oss ned med den kunnskapen vi får og vurdere eventuelle tiltak. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner, sier han.

Drapet i Ringerike fengsel er det første på en innsatt siden 1982.

– Jeg vil først si at dette er noe som skjer uhyre sjeldent. Tankene mine nå går til de pårørende til den drepte. Så vil den nærmere etterforskningen avdekke hva som har skjedd. Omstendighetene rundt hvordan dette drapet skjedde, kan jeg ikke kommentere, sier direktør Marianne Vollan i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Dømt for overgrep mot unge gutter

Den 58 år gamle mannen som døde er omtalt som en av Norges mest notoriske overgripere, og er tidligere dømt for en rekke overgrep mot mindreårige gutter, skriver VG.

I september 2015 ble mannen dømt til ett års fengsel for å ha forgrepet seg på to unge gutter i Oslo i 2013 og 2014.

Han har sittet varetektsfengslet siden mai i fjor, siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved bruk av vold eller truende atferd. Fengslingen ble sist forlenget 20. januar i år.

– I alle fengsler er det et hierarki. De som er dømt for å ha begått seksuelle forbrytelser, spesielt mot barn, står desidert nederst i dette hierarkiet, sier leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, til VG.

Ringerike fengsel er et høysikkerhetsfengsel hvor alle innsatte er menn. Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og har 155 fast ansatte. Det ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.

