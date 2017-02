Bargjest slo ned vakt som nektet ham servering

Minst fire personer var involvert i slåssingen utenfor utestedet natt til søndag. Patruljer fra politiet måtte rykke ut i totiden.

– Vi fikk inn melding om at en vakt var slått ned av en gjest som var blitt nektet servering. Vi ble oppringt av en annen vakt om at det utviklet seg til slåsskamp utenfor. Vi har to personer i arrest, en mann i slutten av 30-årene og en i slutten av 40-årene. Han som ble slått ned følte seg svimmel og er på legevakta, der krimvakta er nå for å få på det rene hva som skjedde, sier operasjonsleder Trond-Egil Groth ved Sør-Øst politidistrikt til NTB.

Han sier det har vært mer enn normalt mange bortvisninger og amper stemning i Drammen denne natta.

