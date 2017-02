Avdød innsatt dømt for overgrep mot unge gutter

Den 58 år gamle mannen er omtalt som en av Norges mest notoriske overgripere, og er tidligere dømt for en rekke overgrep mot mindreårige gutter, skriver VG.

I september 2015 ble mannen dømt til ett års fengsel for å ha forgrepet seg på to unge gutter i Oslo i 2013 og 2014.

"I skjerpende retning må det vektlegges at tiltalte tidligere er straffedømt fem ganger for seksuelle overgrep mot barn", het det i dommen fra Oslo tingrett.

Mannen var siktet for å ha forgrepet seg på 26 nye ofre, skrev Aftenposten i fjor.

Han har siden mai sittet i varetektsfengslet, siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd. Fengslingen ble sist forlenget 20. januar i år.

– I alle fengsler er det et hierarki. De som er dømt for å ha begått seksuelle forbrytelser, spesielt mot barn, står desidert nederst i dette hierarkiet, sier leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud, til avisa.

Han er kjent med at mannen som ble angrepet i fengslet var siktet for å ha begått seksuelle overgrep mot barn.

Angrep medinnsatt

Lørdag klokken 13.14 fikk politiet i Nordre Buskerud melding om at en innsatt ble angrepet av en annen innsatt i Ringerike fengsel. Kort tid etterpå ble det klart at mannen som ble angrepet, døde.

En 56 år gammel mann er siktet for drap etter angrepet. Mannen soner en dom på 17 og et halvt års fengsel for å ha drept en 58 år gammel vaktmester på Oppsal i 2014. Drapet omtales som en ren likvidering.

– Har en forhistorie

Den drapssiktede er kjørt til et annet fengsel.

– Han har forklart at saken har en forhistorie. Jeg finner det ikke riktig å gå inn på hva det innebærer før han har forklart seg for politiet, sier hans forsvarer, advokat Marius Ihlebæk.

Siktede og avdøde var begge norske statsborgere.

Ringerike fengsel er et høysikkerhetsfengsel hvor alle innsatte er menn. Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og har 155 fast ansatte. Det ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.

