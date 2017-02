Mye tenåringsfyll og slåssing i Drammen

På en time, fra midnatt til klokka ett, måtte politiet ta seg av fire tenåringer i Bragernes og pågripe to personer for vold på utesteder i Drammen. Det skal ikke være noen sammenheng mellom sakene.

– Vi kom over ensvært berusetjente på 18 år, så vi måtte kjøre henne hjem. Så var det en 18-åring fra Kongsberg utenfor Seven Eleven, hun satt i politivakta her til faren hentet henne. Nestemann var en 19-årig gutt, fullstendig dritings, han spydde over hele fortauet utenfor et utested. Han var i så dårlig forfatning at han måtte på legevakta. Så var det rett tilbake til sentrum, der patruljen tok hånd om en jente på 19 år som var hysterisk og rusa. I politibilen var hun så krakilsk at hun måtte holdes fast helt til hun kom til legevakt,sier operasjonsleder Trond-Egil Groth ved Sør-Øst politidistrikt til NTB.

– Det ble litt mye på en gang. Det virker som det er mange unge ute på en gang i natt og mange som har fått i seg så mye at de ikke klarer å ta vare på seg selv.

På toppen av dette kom det samtidig inn meldinger om vold på byen.

– Det var slåssing på et utested der vi måtte gripe inn. Det har også vært et tilfelle på et annet utested der en dørvakt ble slått ned så flere tenner løsnet. Begge siktede i disse sakene er på vei til arresten nå, sier Groth.

