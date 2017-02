Mann dømt for soveovergrep mot fire bekjente

Mannen fikk ifølge Adresseavisen strafferabatt fordi han erkjente handlingene og forklarte seg umiddelbart etter at han ble anmeldt, hvis ikke ville straffutmålingen vært fire og et halvt år.

Tiltalte ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt for én voldtekt, to voldtektsforsøk og et forhold som omhandler seksuell handling uten samtykke. De fire fornærmede i saken er alle menn og bekjente av den tiltalte, og han forgrep seg og tok bilder av overgrepene blant annet på hytteturer i vinteren 2014 og 2015.

