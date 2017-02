Kritikk mot Støre etter gründer-avslag

Partilederen var invitert til en åpningsfest arrangert av gründerne bak selskapet i januar. Etter ett år i USA skulle det feires at de hadde flyttet deler av teamet bak appen hjem til Norge og opprettet et såkalt "gründerhus".

– Jeg snakket med Arbeiderpartiet og inviterte Støre hit for å åpne huset sammen med oss. De var veldig positive, og ønsket å komme, sier daglig leder Kristoffer Lande i selskapet til Dagens Næringsliv.

Ifølge Lande ringte Støres rådgiver opp med en del spørsmål knyttet til arbeidssituasjonen i bedriften. Det skal ha ført til at partilederen ble frarådet å møte opp, i frykt for måten han kunne fremstilles på dersom han støttet en slik bedrift.

Kort varsel

Støre sier til avisen at besøket ble avlyst fordi det kom på for kort varsel.

–Denne invitasjonen kom på bare noen timers varsel, og vi hadde ikke tilstrekkelig tid til å sette oss inn i verken konseptet eller andre forhold rundt prosjektet slik vi ønsker å gjøre når jeg deltar på ting. For oss var det en del forhold som fremsto som uklare, blant annet rundt boforholdene til de ansatte, og dette valgte vi å være ærlige på da vi kom tilbake til arrangørene, sier han.

I ettertid understreker Støre at det avlyste besøket ikke var noen kritikk av selskapet, og at han gjerne inviterer til et møte med de ansatte hvis de ønsker det.

– Oppsiktsvekkende

Andre politikere var til stede under åpningsfesten i Oslo. Blant dem stortingsrepresentant Henrik Aasheim (H), som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Han retter kritikk mot Støre for ikke å ha møtt opp.

– Det er oppsiktsvekkende at vi har en statsministerkandidat på venstresiden som ikke vil møte norske gründere og som begrunner det med at de jobber for mye. Støre kan ikke ha møtt mange av dem som starter opp bedrifter om han tror de kun jobber mandag til fredag mellom 8 og 16, sier han til NTB.

Gobi-appen har 70.000 brukere og teamet består av ti ansatte.

(©NTB)