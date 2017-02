Innsatt siktet for drap på medinnsatt i Ringerike fengsel

Politiet etterforsker et drap etter at en innsatt ble angrepet av en annen innsatt i Ringerike fengsel lørdag klokken 13.14. Kort tid etter ble det klart at mannen som ble angrepet, døde, opplyser politiet i Nordre Buskerud i en pressemelding.

– Politiet har kontroll på mistenkte, og han er siktet for drap. Av hensyn til den videre etterforskningen ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere omstendigheter rundt hendelsen, uttaler politiadvokat Hans-Petter Aasen i Sør-Øst politidistrikt.

Siktede og avdøde var begge norske statsborgere, og politiet ønsker ikke å kommentere relasjonen mellom de to eller hvorvidt det ble brukt våpen.

– Siktede er fortiden under soning for en drapsdom han fikk i 2016, sier Aasen til NRK.

Politiet har bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen. Det foretas nå både teknisk og taktisk etterforskning for å bringe hendelsesforløpet på det rene.

Ringerike fengsel er et høysikkerhetsfengsel hvor alle innsatte er menn. Fengselet har en kapasitet på 160 plasser og 155 fast ansatte, og ligger på Tyristrand i Ringerike kommune.