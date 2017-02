Fem til akuttmottak etter kollisjon i Arendal

Politiet fikk melding om trafikkulykken, som skjedde på E18 i østgående retning, klokken 12.33 lørdag.

Operasjonsleder Miriam Stausland i Agder politidistrikt opplyser til Agderposten at hendelsesforløpet foreløpig er uklart, men at politiet så langt har fått beskrevet at en bil "kom seilende".

Et fotografi fra ulykkesstedet viser at en Audi har frontkollidert med og havnet oppå autovernet. I alt sju personer var involvert i ulykken.

– Det var til sammen sju personer fordelt på de to bilene som krasjet. Fem av disse er kjørt til en sjekk på akuttmottaket i Arendal, sier Stausland til avisen.

Hun opplyser til NTB at det foreløpig er ukjent hvor alvorlige skader de fem personene har pådratt seg.

Veien ble midlertidig stengt mens nødetatene arbeidet på stedet: Rundten time etter ulykken meldte politiet på Twitter at bilene er fjernet og at trafikken går som normalt.

