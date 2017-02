Vogntog full av fisk sperrer fylkesvei i Troms

På grunn av ulykken er fylkesvei 57 stengt for biltrafikk på strekningen Henrikvik – Tromvik og bygdene Grøtfjord, Tromvik og Rekvik er isolert.

Ulykkesstedet kan kun passeres til fots. Ifølge vitner henger vogntoget på et autovern, det eneste som hindrer det fra å rase utfor et stup,skriverNordlys.

– Det dreier seg nok ikke om et veldig stort stup, men et ganske bratt område. Vogntoget er fullt av fisk og skal losses før selve vogntoget kan berges, sier operasjonsleder Steinar Gundersen i Troms politidistrikt til NTB ved 8-tiden fredag morgen.

– Det er profesjonelle bilbergere på stedet, og de har sikret vogntoget slik at lossingen kan begynne. Vi regner ikke med at strekningen kan åpnes for biltrafikk før i ettermiddag, sier han.

Vogntoget var på vei til Danmark med fiskelasten da det fikk problemer.

(©NTB)