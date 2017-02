Strømsåstunnelen i Drammen åpner igjen lørdag

Tunnelen har vært stengt i knapt én uke og skulle egentlig ha vært stengt fram til søndag 5. mars, men det milde været har ført til at betongen som ble sprøytet inn i taket i tunnelen har herdet mye raskere enn planlagt.

Det betyr at anleggsarbeidet inne i tunnelen er ferdig for denne gang, og lørdag klokken 16 blir den åpnet for trafikk igjen, melder Statens vegvesen.

(©NTB)