Røde piler på Oslo Børs

Uka startet med oljeopptur og optimisme, og tirsdag var oljeprisen på 56,9 dollar fatet, det høyeste nivået siden sommeren 2015. Fredag ble imidlertid et fat nordsjøolje omsatt for 56,16 dollar for tilsvarende mengde, og det børstunge oljeselskapet Statoil falt med 0,9 prosent.

Aksjene til aluminiumsselskapet Norsk Hydro, dagens nest mest omsatte, faller med hele 4 prosent og bidrar også til at pilene pekte nedover på børsen da den stengte fredag. Marine Harvest hentet seg inn igjen etter å ha falt kraftig like etter åpning, men ender likevel fredagen med en nedgang på 0,21 prosent.

Telenor og Schibsted, som steg med henholdsvis 0,5 og 1,84 prosent, var de eneste av de ti mest omsatte selskapene som steg fredag.

Dagens store vinnere var underholdningsselskapet WR Entertainment og bioteknologiselskapet Biotech PCI, som steg med henholdsvis 14,2 og 10 prosent.

De europeiske aksjeindeksene falt også fredag. CAC 40 i Paris og DAX 30 i Frankfurt falt med henholdsvis 1,1 og 1,4 prosent, mens FTSE 100 i London sank mer moderat med 0,6 prosent.

Et fat nordsjøolje ble solgt for 56,13 dollar, mens prisen på amerikansk lettolje var 54,15 dollar fatet fredag.

