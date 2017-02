Oslo Børs ned fra start

Både Statoil og Marine Harvest falt kraftig rett etter åpning, men har etter hvert tatt seg opp igjen. Statoil er igjen den mest omsatte aksjen, med Marine Harvest på andreplass. Statoil-aksjen ligger nå på status quo etter et åpningsfall på 0,5 prosent, mens Marine Harvest, som stupte med 1,2 prosent rett etter åpning, raskt tok seg inn igjen og havnet i pluss med 0,7 prosent.

Blant de store selskapene på hovedindeksen noterer Norsk Hydro seg for et fall på 1,6 prosent, Yara International for en minus på 0,6 prosent og Telenor for et fall på 0,2 prosent. DNB går derimot fram med 0,2 prosent.

Blant de øvrige selskapene på hovedindeksen stiger Nordic Nanovector med 2,3 prosent og REC Silicon med 2,1 prosent. Subsea 7 faller med 2 prosent.

De europeiske aksjeindeksene faller også fredag. CAC 40 i Paris med 0,4, mens DAX 30 i Frankfurt og FTSE 100 i London begge faller med 0,3 prosent.

Oljeprisen faller også fredag. Et fat nordsjøolje omsettes for 56,13 dollar og et fat amerikansk lettolje for 54,06 dollar.

(©NTB)