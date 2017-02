Idrettshall evakuert etter badstubrann i Bergen

Det pågikk svømmetrening for barn i bassenget i Slåtthaughallen, da politiet fikk melding om røykutvikling i det tilhørende garderobeanlegget klokken 19.32 fredag kveld.

Alle som var i hallen, som ligger i bydelen Fana omtrent en halvtime unna Bergen sentrum, ble evakuert. Det viste seg at det brant i en badstue.

Ti minutter senere meldte politiet at brannen var under kontroll, og at ingen ble alvorlig skadd.

– Fem tilsett av helse på stedet, grunnet inntak av litt røyk. Ikke behov for videre oppfølging av noen, skriver Hordaland-politiet på Twitter.

Omfanget av brannen er foreløpig ukjent, men svømmehallanlegget skal ha fått noen materielle skader.

– Nå fikk vi nettopp melding om at brannen er slukket. Det brant i badstuen i kjellerdelen der oppe. Nå starter vi restverdiredning som går ut på å ta hånd om de verdiene i kjelleren der. De er mye vannskader på stedet, sierHelge Lundvaktoperatør hos 110-sentralentil Bergens Tidende.

Politiet undersøker nå hva som startet brannen.

(©NTB)